Zatrzymany za próbę gwałtu Data publikacji 13.06.2023 Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zatrzymali 26-latka podejrzanego o usiłowanie zgwałcenia kobiety, kradzież z włamaniem oraz kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia.

Dyżurny rybnickiej komendy 9 czerwca br. otrzymał zgłoszenie o próbie gwałtu. Kryminalni ustalili, że sprawca oprócz napaści seksualnej dokonał także kradzieży z włamaniem do kampera oraz kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości, powodując przy tym kolizję. Dodatkowo posiadał czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Do zdarzenia na tle seksualnym doszło w Rybniku w godzinach porannych. 26-letni mężczyzna używając przemocy, zaatakował kobietę, która obroniła się przed oprawcą i zdołała uciec. Trafiła do szpitala, z którego zgłosiła zdarzenie. Śledczy ustalili, że sprawca tego samego dnia włamał się do kampera, z którego ukradł telefony komórkowe, gotówkę, oraz aparat i kosmetyki powodując straty o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto pomimo posiadanego zakazu kierowal samochodem osobowym i pijany doprowadził do kolizji.

Jeszcze tego samego dnia podejrzany został zatrzymany przez rybnickich policjantów.

Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty usiłowania gwałtu, kradzieży z włamaniem oraz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Sąd Rejonowy w Rybniku podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie wobec mężczyzny. Za popełnione przestępstwa 26-latek może zostać skazany nawet na 12 lat pozbawienia wolności.