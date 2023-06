Kolejny krok w tworzeniu nowego Posterunku Policji w Domaniowie za nami – akt erekcyjny został wmurowany Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W październiku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak spotkał się z przedstawicielem firmy CLIMATIC i podpisał umowę, na mocy której zostanie wybudowany nowy Posterunek Policji w Domaniowie. Wczoraj poczyniono w tym kierunku następny krok, bowiem podpisany został akt erekcyjny i wmurowany pod nową siedzibą Policji. Powstający obiekt to udogodnienie przede wszystkim dla mieszkańców i jak zauważył gospodarz miejscowości, jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby w obszarze bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Jeszcze w październiku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie związane z podpisaniem umowy na budowę nowego posterunku Policji w powiecie oławskim. Policję dolnośląską reprezentował insp. Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który nadzoruje pion logistyczny, a wykonawcę Pan Aleksander Panek - Prezes Zarządu firmy CLIMATIC.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektów realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakładają one budowę nowych posterunków zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy posterunków przewiduje dogodny dojazd samochodem dla interesanta, jak również wykonanie samych parkingów. Ważne, aby miejsce to było nowoczesne i spełniające wszelkie wymogi oraz oczekiwania stawiane przed obiektami Policji.

Przedmiotowe zamierzenia budowlane zaplanowano w technologii budownictwa modułowego 3d i są to inwestycje realizowane na bazie doświadczeń zdobytych podczas budowy pierwszego w Polsce policyjnego obiektu, który to powstał w 2021 roku na terenie naszego województwa. Jego lokalizacja to Prochowice w powiecie legnickim.

Jak w przypadku poprzednich inwestycji budowlanych na terenie garnizonu dolnośląskiego, nowa siedziba Posterunku Policji w Domaniowie powstanie w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, a jego budowa finansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji, przy współfinansowaniu Gminy Domaniów w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Koszt tej nowoczesnej inwestycji opiewa na kwotę niespełna pięciu milionów złotych, a założenia projektowe obejmują zagospodarowanie terenu oraz budowę dwóch budynków parterowych, jeden z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego, drugi garażowo-technicznego. Docelowo z przeznaczeniem dla pełniących w nim służbę 8 funkcjonariuszy.

Na miejsce, w którym powstaje nowy policyjny obiekt, wybrano lokalizację najbardziej dogodną dla mieszkańców. Ma to na celu zwiększenie dostępności do świadczonych przez policję usług i w znacznym stopniu poprawę warunków obsługi interesantów, w tym także tych z niepełnosprawnością. Aspekty te niewątpliwie będą miały wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Domaniowa i pozostałych miejscowości na terenie tej gminy oraz powiatu oławskiego.

Wczoraj w Domaniowie nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie go pod siedzibę nowego posterunku Policji. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Domaniów Pan Wojciech Głogulski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poseł Sejmu RP pan Paweł Hreniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aglomeracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Michalak, Starosta Oławski Pan Zdzisław Brezdeń, Przewodniczący Rady Gminy Domaniów Pan Adam Kraska, Burmistrz Oławy Pan Tomasz Frischmann oraz Zastępca Burmistrza Jelcza-Laskowic Pan Roman Piórko, a także Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Szady, Komendant Powiatowy Policji w Oławie podinsp. Artur Dobrowolski oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwa, projektanci i mieszkańcy Domaniowa. Firmę CLIMATIC reprezentował Pan Paweł Jasięga.

Uczestników uroczystości powitał podinsp. Artur Dobrowolski Komendant Powiatowy Policji w Oławie, który przypomniał pokrótce historię funkcjonowania jednostek w powiecie oławskim i zwrócił uwagę na to, jak ważna jest dla lokalnej społeczności budowa posterunku w Domaniowie.

Następnie prowadzący uroczystość mł. asp. Krzysztof Marcjan z Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odczytał akt erekcyjny budowy Posterunku Policji w Domaniowie, który to został podpisany przez zaproszonych gości. Specjalnie przygotowana na tę okazję tuba-kapsuła czasu, w której to także oprócz podpisanego dokumentu umieszczono informacje dla przyszłych pokoleń, została wmurowana w fundament obiektu.

Chwilę później głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Gminy Domaniów Pan Wojciech Głogulski nadmienił w swojej wypowiedzi, że budowa posterunku właśnie w tej miejscowości, jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i ich potrzeby w obszarze bezpieczeństwa.

Część okolicznościowych wystąpień zakończył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który zwrócił się do wszystkich obecnych gości oraz policjantów i podziękował za wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności i wsparcie w realizacji policyjnych inwestycji. Chwilę później Szef dolnośląskich policjantów przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości kom. Mariusza Modelskiego — Zastępcę Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu, o zakończeniu uroczystości.

Kilka minut później jej uczestnicy, mogli się jeszcze zapoznać z wizualizacjami obiektu zaprezentowanymi przez wykonawcę, który to planuje zakończenie budowy posterunku, jeszcze w III kwartale 2023 roku.