Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał 34-latka na gorącym uczynku kradzieży Data publikacji 13.06.2023 W jednym z dyskontów na terenie gminy Iłowo-Osada doszło do kradzieży towaru. Świadkiem zdarzenia był policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zatrzymał uciekającego sprawcę kradzieży i przekazał go w ręce kolegów z policyjnego patrolu z Działdowa.

W poniedziałek, 12.06.2023 r., na terenie Iłowa-Wsi w jednym z dyskontów handlowych doszło do kradzieży towaru. Zdarzenie miało miejsce po godzinie 18:00. Sprawcy załadowali wózek artykułami spożywczymi, przemysłowymi i alkoholem, a następnie wyszli ze sklepu nie płacąc za nie. Ochrona sklepu zorientowała się, że doszło do kradzieży i wszczęła alarm. W tym czasie na terenie przyległym do sklepu przebywał w czasie wolnym od służby mł. asp. Piotr Oryl, funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, mieszkający na co dzień w Iłowie. Policjant najpierw prywatnym samochodem próbował odciąć drogę ucieczki sprawcom kradzieży, a następnie ruszył za nimi w pościg pieszy. Po chwili zatrzymał jednego z nich. Złapany na gorącym uczynku to 34-letni mieszkaniec podwarszawskich Marek. Mężczyznę przekazano patrolowi Policji z Działdowa, a następnie osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych celem wyjaśnienia. Wartość skradzionego towaru, który w całości został odzyskany, wyceniono na kwotę 2566 złotych.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.