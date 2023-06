Podziękowania dla sokólskiej dzielnicowej

"Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalizm i serdeczną opiekę Pani aspirant Joanny Kłos..."- to fragment podziękowań skierowanych do dzielnicowej z Sokółki, która pomogła jednej z mieszkanek powiatu. W takich sytuacjach hasło "Pomagamy i Chronimy" nabiera szczególnego znaczenia, a podziękowania to dla policjantów najwyższy wyraz uznania za pomoc drugiemu człowiekowi.