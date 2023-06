Dla wałbrzyskiego policjanta nie ma rzeczy niemożliwych. Tym razem ukończył ponad 80-kilometrowy „Bieg Rzeźnika” Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend wałbrzyski policjant - asp. szt. Grzegorz Karwacki - wystartował w zorganizowanym na terenie Bieszczad w województwie podkarpackim biegu na ponad 80 km. Funkcjonariusz „XX Bieg Rzeźnika”, w którym startuje się parami, pokonał wraz ze swoim kolegą z klubu sportowego „Kat Cross Wałbrzych” Łukaszem Konopką w czasie blisko 17 godzin, co jak na bardzo trudne warunki pogodowe, jakie panowały na trasie, jest wynikiem godnym uznania. Wielu zawodników, pomimo przedłużenia zamknięcia mety, nie było w stanie ukończyć tak długiego dystansu.

Zawodnicy wystartowali w miniony piątek o godzinie trzeciej w nocy w Komańczy, a mieli do pokonania dystans ponad 80 kilometrów na trasie biegowej, z łączną sumą przewyższeń ponad 4,1 tysiąca metrów. Zamknięcie mety wstępnie zaplanowano na godzinę dwudziestą, ale w związku z obfitymi opadami deszczu i problemami na zabłoconej trasie, ostatecznie zamknięto ją o godzinie dwudziestej trzeciej.

Najlepsza para finiszowała już po blisko 10 godzinach. Na 377 zgłoszonych do zawodów zespołów, oficjalnie sklasyfikowanych w „Biegu Rzeźnika” zostało 285 ekip, a wałbrzyska dwójka dotarła do mety po 16 godzinach 50 minutach i 47 sekundach i uplasowała się na 186 miejscu. W kategorii par męskich nasi biegacze znaleźli się na 130 pozycji.



Asp. szt. Grzegorz Karwacki, wałbrzyski policjant z ponad 28-letnim stażem, a reprezentujący na co dzień klub sportowy „Kat Cross Wałbrzych” pokazuje, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Wielokrotnie startował już w ultramaratonach. Ukończył także pełne dystanse triathlonowych ironmanów na łącznym dystansie 226 km. Oczywiście po raz kolejny doświadczonemu funkcjonariuszowi wałbrzyskiej komendy życzymy zdrowia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych dalszych celów sportowych.

mł.asp. Paweł Noga