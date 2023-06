Ojciec bił 5-letnią córeczkę, został aresztowany. Matka trafiła pod dozór Policji

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ na wniosek północnopraskich śledczych i Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ tymczasowo aresztował 42-letniego mieszkańca Pragi Północ zatrzymanego w piątek przez dzielnicowych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Policjanci prowadzący to postępowanie ustalili, że mężczyzna bił swoją 5-letnią córkę, powodując u niej urazy okolicy lędźwiowej i obu pośladków oraz stłuczenia. Zarzut za nieudzielenie pomocy swojej córce, znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia i zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała 30-letnia matka dziewczynki. Kobieta została objęta policyjnym dozorem i ma zakaz zbliżania się do dziecka. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.