„Ratunku, pomocy" i głucha cisza. Telefon wykonany dla żartu przez 12-latkę, wywołał natychmiastową reakcję Data publikacji 14.06.2023

W poniedziałek, 12.06.2023 r., przed 21.00, dyżurny jarosławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że ktoś zadzwonił na numer alarmowy 112, krzyknął „Ratunku, pomocy” i się rozłączył. Osoba wzywająca pomocy, pomimo próby nawiązania kontaktu, nie odbierała połączeń.

Policjanci szybko ustalili, że telefon, z którego zostało wykonane połączenie, logował się na terenie jednej z miejscowości w gminie Chłopice, w rejonie cmentarza. Funkcjonariusze z komisariatu w Pruchniku natychmiast udali się w to miejsce, jednak nikogo tam nie zastali. Po numerze telefonu ustalili właścicielkę i to pod jej adres skierowali swoje następne kroki. Kobiety nie było w miejscu zamieszkania. Z informacji przekazanych przez członka rodziny wynikało, że 33-latka i jej 12-letnia córka wyszły z domu. Policjanci sprawdzali rejon miejscowości, jednocześnie próbowali nawiązać kontakt telefoniczny z kobietą. Po kilku nieodebranych połączeniach, telefon oddzwonił. Rozmówczyni podała, że właśnie wróciła do domu, bo była z córką u sąsiadki.

Funkcjonariusze ustalili, że telefon, z którego było wykonane połączenie na numer alarmowy, użytkuje 12-latka. Dziewczynka podczas zabawy z 8-letnim sąsiadem zadzwoniła dla żartu na 112, wzywała pomocy i rozłączyła się. Gdy telefon oddzwaniał, dzieci bały się go odebrać. Zarówno dziewczynka, jak i chłopiec, nie potrzebowali żadnej pomocy.

Rodzice dzieci byli nieświadomi całej sytuacji. Policjanci przeprowadzili z dziewczynką i chłopcem oraz ich opiekunami rozmowę, na temat właściwego korzystania z numeru alarmowego i o konsekwencjach wywołania niepotrzebnych reakcji służb ratunkowych.

Pamiętajmy, że numer 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Osoba dzwoniąca na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokuje linię telefoniczną komuś, kto właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się Centrum Powiadamiania Ratunkowego.