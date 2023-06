Komendant zareagował po służbie. Przykład idzie z góry Data publikacji 14.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się przez cały czas, nie tylko podczas służby. Kolejny przykład na potwierdzenie tej tezy dał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach. Będąc na zakupach w dyskoncie spożywczym w Zbąszynku, usłyszał krzyk ekspedientki, że przed chwilą młody mężczyzna ukradł alkohol i wybiegł ze sklepu. Wspólnie z żoną, funkcjonariuszką Straży Ochrony Kolei, błyskawicznie zareagowali. Policjant pobiegł za sprawcą, ujął go i odzyskał skradziony towar. Później wspólnie przekazali go w ręce świebodzińskiego patrolu Policji.

Policjant to osoba, która w swoje DNA ma wpisane reagowanie na krzywdę innych. Czasami instynktownie, bez namysłu, podejmuje działanie mające na celu zapobiegać zagrożeniem, a innym razem reaguje, gdy do takich zdarzeń dochodzi. I taką właśnie reakcje pokazał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach, podkomisarz Łukasz Szymański, który udowodnił, że policjantem się jest, a nie tylko bywa, tym samym dając przykład do naśladowania młodszym funkcjonariuszom.

W piątek, 9 czerwca 2023 roku około godz. 9.30 w jednym z dyskontów spożywczych w Zbąszynku pow. świebodziński, będąc w czasie wolnym od służby, na zakupach przebywał podkom . Łukasz Szymański z żoną. W trakcie przemieszczania się między sklepowymi regałami, usłyszał jak jedna z ekspedientek krzyczy, że przed chwilą jakiś młody mężczyzna ukradł wysokoprocentowy alkohol i wybiegł z nim ze sklepu. Policjant bez chwili wahania, ruszył za nim w pościg. Kilkadziesiąt metrów od sklepu ujął mężczyznę, który przebywał już w towarzystwie swoich kompanów, z którymi w tym mieście przebywali tylko przejazdem. Dzięki stanowczej reakcji i doświadczeniu z pracy na ulicy, policjant tak pokierował interwencją, że odzyskał skradzione mienie, a następnie doprowadził sprawcę do miejsca, skąd dokonał on kradzieży alkoholu. Tam wspólnie z żoną, funkcjonariuszką Straży Ochrony Kolei, zaczekali ze sprawcą kradzieży na przyjazd umundurowanego patrolu Policji z KPP Świebodzin, któremu przekazali mężczyznę i wszelkie informacje, celem przeprowadzenia dalszych czynności w tej sprawie. Jak się okazało to nie jedyny taki czyn, popełniony przez 26-latka. Tym razem o jego losie zadecyduje Sąd.

Policjanci wielokrotnie udowadniają, że wybrana przez nich droga zawodowa to służba społeczeństwu i poświęcenie, często również, w czasie wolnym i poza służbą. To już kolejna w tym tygodniu, godna zauważenia, reakcja lubuskiego policjanta po służbie, na zachowanie niezgodne z prawem.