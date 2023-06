Mamił internetowymi okazjami, jest już aresztowany Data publikacji 14.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Namysłowscy Kryminalni zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa internetowe. Zatrzymany oferował na portalach handlowych i mediach społecznościowych sprzęt ogrodniczy oraz budowlany, a po otrzymaniu zapłaty nie wywiązywał się z umowy. Mężczyzna usłyszał już pierwsze zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Podajemy numery telefonów, z których dzwonił: 452-173-641, 578-068-839, 727-695-664. Jeśli też zostałeś przez niego oszukany, skontaktuj się z nami.

W krótkim czasie kilkunastu mieszkańców powiatu namysłowskiego zostało oszukanych podczas transakcji kupna w Internecie. Wszyscy korzystali ze znanych platform aukcyjnych lub portali społecznościowych. Głównie byli zainteresowani kupnem sprzętu ogrodniczego i budowlanego. Sprawą zajęli się miejscowi kryminalni. Wszystko wskazywało na to, że za te przestępstwa odpowiedzialna jest jedna osoba. Trop prowadził do województwa śląskiego.

Na początku czerwca 2023 r., śledczy zapukali do drzwi typowanego wcześniej mieszkania. Zaskoczony mężczyzna próbował jeszcze zwieść policjantów i podawał im fałszywe dane. Jedne z nich należały do osoby obecnie obywającej karę więzienia. To potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. Policjanci postanowili przeszukać mieszkanie. Śledczy znaleźli telefony komórkowe wraz z kartami SIM o numerach, które służyły do popełnienia przestępstwa. 31-latek został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli też materiały dowodowe znajdujące się w mieszkaniu.

Podejrzany usłyszał już 11 zarzutów dotyczących oszustw. Jak mówią namysłowscy kryminalni, sprawa ta ma charakter rozwojowy, gdyż docierają do nich kolejne informacje o oszukanych osobach przez podejrzanego. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kluczborku 31-latek został tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Jeśli ktoś z Państwa został oszukany na aukcji internetowej, a sprawca kontaktował się z nr telefonu 452-173-641, 578-068-839 lub 727-695-664, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Namysłowie pod nr +48 47 862 72 03.