Podziękowania dla policjantów za ich zaangażowanie Data publikacji 14.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli trafił wyjątkowy mail. Wdzięczna mieszkanka gminy Nowa Sól podziękowała funkcjonariuszom ruchu drogowego za okazaną życzliwość i pomoc przy wymianie koła podczas kolizji. Tego rodzaju podziękowania z pewnością motywują policjantów do dalszej wytężonej pracy.

Postawa nowosolskich mundurowych została doceniona przez mieszkankę naszego powiatu. W piątek, 2 czerwca 2023 kobieta była uczestniczką kolizji. Gdy odjeżdżała już z miejsca zdarzenia, policjanci zauważyli, że z jej pojazdu wydobywa się dym. Funkcjonariusze pomogli kobiecie w usunięciu usterki i w naprawie i wymianie koła. Kobieta w mailu dziękuje policjantom za udzieloną jej pomoc. Takie wyrazy uznania są bardzo miłe i stanowią jeszcze większą motywację do codziennej służby.

„Pomagamy i chronimy” - to hasło, które przyświeca policjantom każdego dnia. Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie.