Podziękowania dla łańcuckich policjantów Data publikacji 14.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Początkiem miesiąca do komendy w Łańcucie trafiły dwa listy z podziękowaniami dla łańcuckich funkcjonariuszy. W obu nadawcy chwalą profesjonalizm i kompetencje policjantów, jak również dziękują za okazane wsparcie i pomoc.

Nadawcą pierwszego listu jest obywatel USA, który chcąc pomagać ukraińskim uchodźcom przyjechał do Rzeszowa. W Polsce mężczyzna wynajął skuter, aby przemieszczać się nim do miejsc, gdzie jego pomoc będzie potrzebna. Gdy podróżował przez powiat łańcucki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej i samozapłonu jednośladu. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, wśród których było dwóch łańcuckich policjantów. To właśnie im wolontariusz postanowił podziękowań. W przesłanym liście chwali profesjonalizm, kompetencje oraz niezwykłą uprzejmość funkcjonariuszy. Jednocześnie podkreśla bardzo dobrą znajomość języka angielskiego policjantów, dzięki której mógł się z nimi w swobodny sposób porozumieć. Jak stwierdził ten trudny dla niego dzień, dzięki nim stał się lepszy.

Drugim nadawcą podziękowań był uczestnik zdarzenia drogowego. Mężczyzna postanowił przekazać podziękowania funkcjonariuszce ruchu drogowego, pomimo że to on był sprawcą kolizji i został ukarany mandatem. W liście przesłanym do Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie chwali wzorowe zachowanie policjantki, jej opanowanie, grzeczność, znajomość prawa oraz okazany mu szacunek. Na koniec życzy również, aby jak najwięcej takich policjantek służyło w Polskiej Policji.