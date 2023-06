Policyjne negocjacje odwiodły mężczyznę od targnięcia się na własne życie Data publikacji 14.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim pilnie udali się na jedną z ulic, gdzie musieli podjąć interwencję wobec osoby znajdującej się w kryzysie emocjonalnym. Na szczęście, dzięki wysiłkom policjantów, którzy w umiejętny sposób poprowadzili rozmowę z 26-latkiem, nie doszło do tragedii. Po skutecznych negocjacjach niedoszły samobójca zrezygnował z zamiaru targnięcia się na swoje życie. Dalszej pomocy udzieliły mu służby medyczne.

W miniony weekend oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim został poinformowany o mężczyźnie, który na jednym z mostów i grozi, że popełni samobójstwo. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci oraz inne służby ratunkowe.

Mundurowi z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim sierż. Łukasz Martyniak oraz sierż. Jacek Horbanowicz po przybyciu na miejsce podjęli się trudnych negocjacji z 26-latkiem, aby odwieźć go od targnięcia się na własne życie. Funkcjonariusze podczas rozmowy z mężczyzną utrzymywali z nim cały czas kontakt wzrokowy, namawiając go do przejścia na drugą stronę barierek.

Umiejętnie prowadzona przez mundurowych rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, przyniosły pozytywny skutek. Młody mężczyzna zrezygnował z zamierzonego celu. Gdy był już bezpieczny, wówczas zajęli się nim ratownicy medyczni, którzy przewieźli go na badania do szpitala.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak wówczas rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Gdy przestajemy sobie radzić z natłokiem codziennych problemów, nie bójmy się skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić pod numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) bądź Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212 (czynny całą dobę).