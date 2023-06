Najlepsi policjanci ruchu drogowego rywalizowali na strzelnicy Data publikacji 14.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogólnopolski Konkurs Policjant Ruchu Drogowego trwa. Dziś przypadł drugi dzień zaciętej rywalizacji, a wraz z nim konkurencja strzelania z broni służbowej. Policjanci musieli wykazać się sprawnością fizyczną, sokolim okiem i jednoczesnym opanowaniem bowiem dzisiejsze zmagania składały się m. in. ze 100-metrowego dobiegu, oddania celnych strzałów, a o ostatecznym wyniku decydował mierzony czas.

Po wczorajszych konkurencjach policjanci, z naładowanymi akumulatorami przystąpili dziś do kolejnej – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem. Każdy z nich już przed godziną 9:00, gotów do startu, zameldował się na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Kusocińskiego. Zawodnicy po omówieniu zasad bezpieczeństwa i warunków odbywania się konkurencji przystąpili do rywalizacji. Start odbywał się w kolejności wynikającej z wczorajszego losowania numerów startowych.

Przebieg konkurencji był jasny:

Zawodnik po pobraniu 20 sztuk amunicji ładował nią dwa posiadane magazynki (po 10 sztuk). Z podpiętym do broni magazynkiem stawał na linii startu. Po usłyszanej komendzie „przygotować się do strzelania” zawodnik zakładał okulary i słuchawki ochronne. Tu napięcie było niezwykle namacalne. Policjant zgłaszał gotowość i chwilę potem słyszał dźwięk rozpoczynający konkurencję.

Sto metrów. Taki właśnie dystans dzielił linię startu z linią ognia. Po dobiegnięciu na miejsce zawodnik dobywał broń i po okrzyku „Policja” oddawał 10 strzałów do pierwszej, oddalonej o 15 metrów tarczy. Kolejnym elementem zadania było zejście do pozycji klęczącej, jak najszybsza wymiana magazynka i znów 10 strzałów do drugiej tarczy na tym samym dystansie.

Na wykonanie zadania najlepsi zawodnicy potrzebowali niewiele ponad minutę, jednak z ich perspektywy to mogła być przysłowiowa „wieczność”. Nie tylko punkty zdobyte „na tarczy” decydowały o kolejności. Czas okazywał się niezwykle istotny i decydował o wyniku. Wszelkie błędy, m.in. brak okrzyku identyfikującego służbę czy brak zmiany pozycji strzeleckiej mógł skutkować nałożeniem 5-sekundowej kary. Każda przestrzelina poza polem punktowym skutkowała 10-sekundową karą.

Po dzisiejszych i zapewne stresujących zmaganiach policjanci mogą cieszyć się czasem wolnym. Chwila relaksu i odpoczynku przyda się każdemu z zawodników. Jutro czeka ich najbardziej spektakularna część: kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu i jazda sprawnościowa motocyklem.

Opr. MŚ

Fot. DJ

Źródło: KWP Kielce