Policjanci uratowali 76-letniego kierowcę peugeota Data publikacji 14.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci uratowali 76-letniego mieszkańca Gdańska, który z powodu udaru potrzebował natychmiastowej pomocy. Mężczyzna siedział za kierownicą swojego samochodu, który wcześniej zatrzymał na ruchliwej ulicy. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów kierowca peugeota szybko trafił pod opiekę specjalistów.

We wtorek, 13 czerwca 2023 roku tuż po godzinie 10.00 policjanci z komisariatu VIII Policji zauważyli stojącego na skrzyżowaniu ul. Podwale Przedmiejskie z Chmielną peugeota. Samochód miał włączony kierunkowskaz, jednak nic nie wskazywał na to, że kierowca zamierza kontynuować jazdę. Na ulicy panował spory ruch, sytuacja była niebezpieczna i policjanci natychmiast zareagowali. Gdy zbliżyli się do stojącego samochodu, zauważyli, że kierowca ma problemy z oddychaniem, trzyma ręce na klatce piersiowej i nie może mówić. Wskazując na okolicę klatki piersiowej, dawał do zrozumienia, że odczuwa silny ból w jej okolicy. Policjanci szybko ocenili sytuację i natychmiast zajęli się udzieleniem mężczyźnie pomocy. Przetransportowali kierowcę do radiowozu i wezwali pogotowie ratunkowe. Do przyjazdu karetki jeden z funkcjonariuszy zapewnił mu pomoc oraz monitorował jego stan zdrowia. W tym czasie drugi z policjantów zajął się usunięciem ze skrzyżowania samochodu, który powodował niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Po kilku minutach 76-latkiem zajęli się już ratownicy, a policjanci powiadomili rodzinę mężczyzny, której następnie przekazali jego samochód.

Dzięki natychmiastowej i zdecydowanej reakcji st. post. Łukasza Kełpina oraz post. Marka Cybulskiego z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego z Komisariatu Policji VIII w Gdańsku, mężczyzna został uratowany. Jeszcze tego samego dnia policjanci skontaktowali się z rodziną 76-latka i dowiedzieli się, że niebezpieczna sytuacja, do której doszło na skrzyżowaniu, była spowodowana udarem.

Policjanci przypominają, że każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Więcej informacji, o tym jak udzielić pierwszej pomocy znajdziemy na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zawsze-udzielaj-pierwszej-pomocy-zasady