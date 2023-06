Za 5 tys. euro do Polski, za 10 tys. euro do UK Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nielegalni migranci z krajów azjatyckich i afrykańskich byli przemycani przez wschodnią granicę naszego kraju do Polski i innych krajów europejskich. Ten proceder przerwali funkcjonariusze CBŚP, ŚlOSG i NwOSG, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Garwolinie zatrzymując cudzoziemców i rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania związane z rozpracowywaną zorganizowaną międzynarodową grupą przestępczą, której członkowie zajmowali się organizowaniem innym osobom, wbrew obowiązującym przepisom prawa, przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie gangu mogli działać od kilku lat, głównie na terenie Polski, ale także innych krajów europejskich. Wszystko wskazuje na to, że nielegalni migranci z krajów azjatyckich i afrykańskich byli przemycani przez wschodnią granicę naszego kraju do Polski, która była krajem docelowym lub tranzytowym do innych krajów europejskich. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że potencjalny „klient” za przemyt do Polski musiał zapłacić średnio około 5 tys. euro, stawka wzrastała dwukrotnie jeśli krajem docelowym miała być np. Wielka Brytania.

Podczas ostatniej akcji funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Indii i jednego obywatela Tadżykistanu. Zgromadzony materiał procesowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym w Prokuraturze Rejonowej w Garwolinie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizacji innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Przestępstwa, których popełnienie zarzucono podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8. W ramach śledztwa zatrzymano już łącznie 5 osób, w tym 2 obywateli Pakistanu, 2 obywateli Indii i jednego Tadżykistanu.

Wobec czterech podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a jednego objęto dozorem Policji.

Materiał filmowy i zdjęciowy: CBŚP i SG, muzyka: Universal Production Music