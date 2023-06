Zatrzymani pseudokibice Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj i dzisiaj funkcjonariusze kryminalni z kieleckiej komendy wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Radomiu, a także Komendy Powiatowej Policji w Rykach zatrzymali 21 pseudokibiców z Kielc i Radomia. Mężczyźni ci podczas meczu, który miał miejsce w marcu, wszczęli awanturę na trybunach, m.in. paląc barwy klubowe i niszcząc krzesełka na stadionie.

Spotkanie między dwoma klubami piłki nożnej, których kibice nie pałają do siebie sympatią miało miejsce w marcu tego roku na stadionie miejskim w Kielcach. To podczas trwania tej sportowej imprezy masowej doszło do konfrontacji grup pseudokibiców z Kielce i Radomia. Grupa sympatyków gości dokonała przestępstwa odpalenia środków pirotechnicznych na terenie stadionu, a następnie odpalone race rzucali w sektor kibiców gospodarzy. Wzajemne prowokacje doprowadziły do starcia pomiędzy zwaśnionymi grupami, w wyniku czego musiała interweniować ochrona oraz funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji w Kielcach.

Wydział Kryminalny kieleckiej komendy prowadził czynności w związku z zakłóceniem przebiegu imprezy. Wczoraj i dzisiaj wczesnym rankiem, na wniosek Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód świętokrzyscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z innych jednostek garnizonu świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego, zatrzymali łącznie 21 osób w wieku od 16 do 44 lat – mieszkańców tych województw. Zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku, wspólnie dopuszczając się w ten sposób zamachu na bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz mienie. Wobec mężczyzn prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, poręczeń majątkowych oraz zakazów przebywania w miejscu organizacji imprez masowych meczów piłkarskich. Część sprawców dobrowolnie poddało się karom grzywien oraz karom 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne i świadczeniom na cele charytatywne.