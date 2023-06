Walter - policyjny pies służbowy odnalazł skradzione mienie tuż po przestępstwie Powrót Generuj PDF Drukuj Walter to owczarek belgijski, który służy w stargardzkiej policji od 2 lat. Wraz ze swoim przewodnikiem tworzą zgrany duet, który jest zawsze gotowy by pomagać innym. Razem odnoszą wspólne sukcesy.

Przewodnicy psów służbowych, to zdecydowanie policjanci służący z ogromnym zainteresowaniem i wkładający w swoją pracę wiele zaangażowania. Ze swoim czworonożnym kompanem nawiązują nierozrywalną więź, która owocuje skuteczną współpracą. I tak było w przypadku interwencji, do której doszło na terenie powiatu stargardzkiego. Oficer dyżurny stargardzkiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego, z której zostało skradzione mienie. Na miejsce wezwano m.in. policjanta z Zespołu Przewodników Psów Służbowych ze stargardzkiej komendy, który przyjechał wraz z Walterem, czyli czworonożnym funkcjonariuszem. Pomimo niekorzystnego terenu pies od razu podjął trop i już po chwili poprowadził funkcjonariuszy kilkaset metrów, gdzie na terenie opuszczonego budynku sprawca ukrył skradzione mienie w postaci elektronarzędzi. Towar został zwrócony właścicielowi.

Tego typu osiągnięcia są odzwierciedleniem godzin, miesięcy i lat treningów, które mł. asp. Adam Rodzoch przeprowadza ze swoim czworonożnym pupilem.