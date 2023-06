Napastnicy ukradli niebezpieczne substancje – ćwiczenia Lubuskiej Policji Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci przeprowadzili ćwiczenia „Mustang”, podczas których doskonalili swoje umiejętności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Scenariusz zakładał działania pościgowe za uzbrojonymi osobami, które ukradły niebezpieczne substancje z jednego ze szpitali w Niemczech. Ćwiczenia zrealizowano w ramach wspólnego projektu: „Zintegrowane stanowisko zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Lubuscy policjanci wiele razy udowadniali, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, radzą sobie z nimi doskonale. Ich profesjonalne działanie wynika jednak z wielu godzin intensywnych ćwiczeń, podczas których doskonalą swoje umiejętności.

W środę (14 czerwca) stróże prawa z województwa lubuskiego po raz kolejny mieli okazję, by podnieść poziom swojego profesjonalizmu w radzeniu sobie z najgroźniejszymi sytuacjami. Od samego rana kilkudziesięciu mundurowych wyczekiwało na sygnał o rozpoczęciu ćwiczeń, które zrealizowano w ramach wspólnego projektu: „Zintegrowane stanowisko zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich scenariusz zakładał, że w jednym z niemieckich szpitali doszło do kradzieży niebezpiecznych substancji. Następnie uzbrojeni napastnicy mieli się rozdzielić i przekroczyć polską granicę. Tamtejsze służby przekazały tę informację do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Z poczynionych ustaleń wynikało, że jeden z pojazdów z podejrzanymi ma przemieszczać się po lubuskich drogach. Rozpoczynają się zatem działania pościgowe. Policjanci szybko namierzyli uciekający pojazd i próbowali go zatrzymać. W tym celu utworzono posterunki blokadowe, gdzie wykorzystano między innymi kolczatki. W pewnym momencie podejrzani zjeżdżają na drogę gruntową i kierują się w stronę poligonu w Wędrzynie. Po porzuceniu swojego pojazdu, ukrywają się w jednym z budynków. Na miejscu zjawiają się funkcjonariusze z praktycznie wszystkich policyjnych komórek. Do działań wykorzystywany jest nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu mundurowi mają doskonały podgląd na zaistniałą sytuację i zachowanie podejrzanych. Po zabezpieczeniu pobliskiego terenu przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, do pracy przystąpili doświadczeni negocjatorzy, którzy przekonywali napastników do pokojowego rozwiązania sytuacji. Z tej szansy nie zamierzali oni jednak skorzystać i próbowali ratować się ostrzałem z broni palnej. To był czas na wykorzystanie sił lubuskich kontrterrorystów, którzy w spektakularny sposób przeprowadzili szturm na zajmowany przez napastników budynek. Nie trwało długo, aby podejrzani zostali obezwładnieni i zatrzymani.

Były to już kolejne ćwiczenia, dzięki którym lubuscy policjanci mogli podnieść poziom swoich umiejętności w radzeniu sobie z najbardziej niebezpiecznymi zdarzeniami. Niezwykle ważne jest bowiem, aby w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych funkcjonariusze wykazali się doświadczeniem i profesjonalizmem.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim