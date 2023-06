Poszukiwany przez Interpol 33-latek z Krakowa wpadł na lotnisku w podkrakowskich Balicach Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach zatrzymali, a następnie przekazali policjantom z Bolkowa 33-letniego Polaka, poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości, w tym także czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna za popełnione w przeszłości oszustwo i włamanie trafił już do aresztu śledczego.

33-letni mieszkaniec Bolkowa, mający na sumieniu oszustwo kredytowe oraz włamanie do domu jednorodzinnego, od 2013 roku poszukiwany był listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Kamiennej Górze oraz tamtejszy sąd w celu zatrzymania i osadzenia w areszcie śledczym. W związku z podejrzeniem, że 33-latek uciekł za granicę, za przestępcą została wystawiona także czerwona nota Interpolu dająca podstawę do jego zatrzymania w innych krajach i ekstradycji do Polski.

Poszukiwany wpadł w ręce strażników granicznych z początkiem maja br. na podkrakowskim lotnisku zaraz po przylocie samolotem rejsowym z Holandii. Zatrzymanego od strażników granicznych przejęli policjanci z powiatu krakowskiego, którzy przeprowadzili dalsze czynności z jego udziałem. Jeszcze tego samego dnia umieścili mężczyznę w pomieszczeniu dla zatrzymanych, a następnie doprowadzili go do aresztu śledczego – do dyspozycji kamiennogórskiej prokuratury.

Za popełnione przestępstwa, których się dopuścił przed laty, grozi mu kara do 10 lat więzienia.