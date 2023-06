Technicy kryminalistyki kujawsko-pomorskiego garnizonu doskonalili umiejętności

Technicy kryminalistyki garnizonu kujawsko-pomorskiego doskonalili umiejętności podczas szkolenia zorganizowanego przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zajęcia, podczas których eksplodowały różnego rodzaju ładunki wybuchowe, odbyły się w terenie. Wszystko po to, by uczestnicy mogli ćwiczyć w warunkach zbliżonych do tych w realu.