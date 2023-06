Zbłąkana sarenka potrzebowała pomocy Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku, w powiecie oświęcimskim, przeprowadzili nietypową interwencję. Przejęli małą sarenkę, która błąkała się sama po ogrodach działkowych w Chełmku. Malucha zauważyła działkowiczka.

Do zdarzenia doszło pod koniec maja 2023 roku w Chełmku. Policjanci otrzymali polecenie udania się w rejon ogródków działkowych, gdzie od kilku godzin miała błąkać się sarenka. Mundurowi udali się we wskazane miejsce. W rozmowie ze zgłaszającą ustalili, że zauważyła ona sarenkę kiedy rano przyszła na działkę, jednakże nie chciała do niej podchodzić, aby nie spłoszyć jej matki. Kiedy jednak po kilku godzinach maluch nadal znajdował się w tym samym miejscu kobieta zdecydowała się powiadomić służby. Sarenka najpierw trafiła pod opiekę pracowników schroniska dla zwierząt, a następnie do Leśnego Pogotowia w Mikołowie, gdzie będzie bezpiecznie dorastać i przystosowywać się do powrotu na wolność.

Na szczególne podziękowania za prawidłową reakcję zasługuje mieszkanka Chełmka, która widząc zwierzę w trudnej sytuacji, nie pozostawiła go bez pomocy.