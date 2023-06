Spacerował w milczeniu dla chorych dzieci Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 14 czerwca 2023 roku o godzinie 13.00 na ulicy Piotrkowskiej zauważyliśmy duże poruszenie. Na szczęście nie działo się nic złego. Jak się okazało „winowajcą” był Damian z jednej z bliskich naszym sercom fundacji „Dom w Łodzi”. To właśnie dla dzieci z tej placówki „pompowaliśmy” podczas Gaszyn Challenge w 2020 roku pod dyktando jednego z wychowanków Marcinka. Tym razem również spontanicznie chcieliśmy je wesprzeć w walce o zdrowie.

Mimo, że Damian nie powiedział ani słowa to samą swoją obecnością wywołał całkiem duże zamieszanie. Uwierzycie, że idzie on z Helu na Rysy (800 kilometrów) w milczeniu, by zebrać fundusze na program komunikacji alternatywnej dla dwóch małych podopiecznych „Julianki i Bartusia”?!

Podziwiamy wszystkich którzy robią coś bezinteresownie dla innych. Dlatego też postanowiliśmy pokazać nasze wsparcie i symbolicznie potowarzyszyć Damianowi w spacerze po naszym mieście.

Trzymamy kciuki za zbiórkę, a Damianowi życzymy dalszej bezpiecznej podróży!

Szczegóły akcji Damiana możecie znaleźć TUTAJ