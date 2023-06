Policjanci zatrzymali sprawców porwania mężczyzny i podpalenia jego pojazdu Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz Komisariatu Policji ze Szczawnicy zatrzymali trzech mieszkańców powiatu nowotarskiego, którzy w ramach porachunków pozbawili wolności, pobili i grozili maczetą mieszkańcowi powiatu nowosądeckiego. Sprawcy odpowiedzą również za kradzież i spalenie jego samochodu. Wobec wszystkich podejrzanych sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 czerwca 2023 roku wieczorem w Tylmanowej w powiecie nowotarskim. Trzech mężczyzn w wieku 19, 22 i 25 lat napadło na 22-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego, związali go, bili i grozili maczetą pozbawieniem życia. Następnie wsadzili go do jego samochodu i wywieźli na teren powiatu nowosądeckiego, gdzie ponownie został pobity. Ostatecznie 22-latkowi udało się uciec z rąk oprawców i wezwać pomoc. Sprawcy ukradli i podpalili samochód mężczyzny.

Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Szczawnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Policyjne ustalenia i czynności doprowadziły do zatrzymania wszystkich trzech przestępców. Pierwszy z podejrzanych, w wieku 25 lat został zatrzymany rano, w poniedziałek 5 czerwca br. w miejscu zamieszkania przez policjantów ze Szczawnicy. Pozostali dwaj w wieku 19 i 22 lat kilka dni później przez policjantów z Nowego Targu. Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności, pobicia oraz kierowania gróźb pozbawienia życia wobec 22-latka. Odpowiedzą także za kradzież oraz popalenie samochodu pokrzywdzonego.

Motywem działania sprawców były porachunki z 22-latkiem, szczegóły są nadal przedmiotem ustaleń śledczych. Za popełnione przestępstwa, grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. 25-latek dodatkowo odpowie za handel narkotykami, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i wszyscy trzej sprawcy trafili do zakładu karnego, gdzie będą oczekiwać na wyrok.