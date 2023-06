Inauguracja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Data publikacji 15.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 15 czerwca br. na terenie Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kąpieliska Górny Staw odbyła się inauguracja siódmej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Organizatorem imprezy był Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz władze miasta Pionki, zaś jej współorganizatorem Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP.

Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa. Jej bezpośrednimi adresatami są osoby przebywające nad wodą - zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Natomiast adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne).

Partnerem akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Fundacja PZU , która przekazała do dyspozycji Policji materiały (za kwotę 90 000 zł), co pozwoli na wykorzystanie ich przez policjantów w ramach prowadzonych działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa nad wodą.

W inauguracji akcji wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka, Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Konrad Krakowiak, Komendant Komisariatu Policji w Pionkach podinsp . Marcin Cisłowski, Wiceburmistrz Miasta Pionek Pani Kamila Kaczorowska oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radomiu, Państwowej Straży Pożarnej, służb sanitarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz inni zaproszeni goście.

W inauguracji uczestniczył także Dyrektor Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na terenie którego odbywało się przedsięwzięcie, pan Andrzej Iwanowski.

W trakcie festynu policjanci przypominali uczestnikom o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, wręczyli także dzieciom związane z tym różnego rodzaju materiały profilaktyczne. Przygotowano także atrakcyjne pokazy umiejętności służb ratownictwa wodnego. Każdy chętny mógł też nauczyć się, jak wyciągnąć z wody tonącego i jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Zademonstrowano działania pościgowe policji wodnej, podczas których policjanci na łodziach motorowych pokazali, jak zatrzymuje się jednostki pływające stwarzające zagrożenie na akwenie. Dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, był pokaz tresury psów policyjnych. Policyjni przewodnicy wraz ze swoimi czworonogami zaprezentowali elementy tresury psów oraz pokazali, jak wygląda pościg i obezwładnienie niebezpiecznego przestępcy.

Ponadto prowadzone były konkursy z nagrodami dla uczestników oraz inne działania informacyjno-edukacyjne, a także promocyjne. Wystawiono liczne stoiska profilaktyczne, tak przez Policję, jak i Partnerów zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu.

W dniu inauguracji, 15 czerwca 2023 r., na potrzeby akcji, zostanie uruchomiona strona internetowa: Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, do której można również uzyskać dostęp po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Na stronie dostępne będą między innymi: materiały informacyjno-edukacyjne, relacje z przebiegu akcji na terenie kraju, przydatne linki i pliki do pobrania oraz harmonogram działań realizowanych w ramach akcji przez jednostki organizacyjne Policji w całym kraju.

Działania w ramach akcji prowadzone będą na terenie całego kraju do końca września br., z uwzględnieniem w szczególności obszarów mających na swoim terenie akweny, w tym miejsca niestrzeżone, zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli.

Policja przypomina, że aby wypoczynek był bezpieczny, wystarczy zabrać ze sobą nad wodę zdrowy rozsądek i przestrzegać zasad specjalnie opracowanego przez policjantów Dekalogu bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

1. Korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych!

Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana i w żadnym wypadku nie należy tego robić. O zakazie informują znaki i tablice. Nie pływaj na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Nie ufaj kolorowym kółkom i rękawkom, pilnuj kąpiących się dzieci!

Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, dlatego powinny korzystać z kąpielisk tylko pod nadzorem osób dorosłych. Pamiętaj, że obecność ratownika czy policjanta nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za dziecko. Stale przypominaj dzieciom zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.

3. Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających z wody!

Spychanie do wody z pomostów czy materacy może skończyć się tragicznie. Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów).

4. Po spożyciu alkoholu nigdy nie wchodź do wody, ani nie korzystaj ze sprzętów wodnych!

Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich i skłania do brawury, zwiększa też prawdopodobieństwo szoku termicznego oraz osłabia organizm.

5. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich!

Jeśli chcesz wybrać się wpław w dłuższą trasę, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowę załóż czepek, aby być widocznym dla innych w wodzie. Możesz do asekuracji użyć również bojki na szelkach.

6. Zażywając kąpieli słonecznych, zwracaj uwagę na osoby wypoczywające obok!

Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeśli będziesz w stanie mu pomóc, to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziesz czuł się na siłach, to zaalarmuj natychmiast inne osoby i służby ratunkowe.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych!

Skończyć się to może poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, gdyż dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni, i nie będziesz w stanie ocenić, co znajduje się pod wodą.

8. Korzystaj tylko ze sprawnego i atestowanego sprzętu wodnego!

Pamiętaj o tym, że wszystkie osoby przebywające na takim sprzęcie, powinny mieć na sobie specjalne kamizelki asekuracyjne, a w szczególności dzieci i ci dorośli, którzy pływają słabo lub w ogóle nie potrafią pływać.

9. Nie pływaj w trudnych warunkach atmosferycznych!

Pływanie w czasie burzy, mgły (gdy widoczność jest mniejsza niż 50 m) i gdy wieje porywisty wiatr jest bardzo niebezpieczne, podobnie jak pływanie w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza. Wypływając na dłuższy rejs pamiętaj, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody. Nie wypływaj także za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.

10. Nie wchodź rozgrzany do wody!

Przed wejściem do wody po opalaniu lub intensywnym wysiłku fizycznym, najpierw zmocz nią klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi.

Zadbajmy o to, aby wypoczynek nad wodą wiązał się tylko z miłymi wspomnieniami.

Wszystkim osobom wypoczywającym nad wodą lub w górach życzymy bezpiecznego wypoczynku.