Mundurowi zapobiegli tragedii i powstrzymali mężczyznę przed targnięciem się na swoje życie Data publikacji 16.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kołobrzegu otrzymali zgłoszenie o osobie, która zamierza popełnić samobójstwo. Na miejscu zjawili się pierwsi i podjęli rozmowę z mężczyzną, która w efekcie odwiodła go od tego czynu. Mężczyzna cały i zdrowy trafił pod opiekę lekarzy.

Do dyżurnego kołobrzeskiej jednostki dotarło zgłoszenie od kobiety, która oświadczyła, że widzi osobę znajdującą się za barierkami ochronnymi wiaduktu kolejowego. Na miejsce niezwłocznie udali się Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Kołobrzegu sierż . Weronika Stasiak i sierż. Daniel Sichau. Funkcjonariusze zauważyli opisanego mężczyznę i podeszli do niego. Zauważyli też, że 31-latek znajduje się w niebezpiecznym położeniu i jeden niewłaściwy ruch może doprowadzić do upadku. Postanowili bardzo spokojnie porozmawiać z mężczyzną przedstawiając mu pozytywne aspekty życia i wiele możliwość rozwiązywania życiowych problemów. Do rozmów dołączył jeden z przybyłych na miejsce strażaków. Choć początkowo 31-latek wyrażał negatywne myśli, po rozmowach z mundurowymi pozwolił sprowadzić się w bezpieczne miejsce. Mężczyzna został przetransportowany do kołobrzeskiego szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie psychicznym

112 – numer alarmowy

Wymienione telefony dostępne są bezpłatnie i całodobowo.