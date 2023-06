Areszt za rozbój na nieletnim Data publikacji 16.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzymiesięczny areszt zastosował sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Sławnie, wobec 28 – letniego mieszkańca gminy Darłowo podejrzanego o dokonanie rozboju na nieletnim. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek, 12.06.2023 r., dyżurny Komisariatu Policji w Darłowie otrzymał zgłoszenie o tym, że w rejonie ogródków działkowych przy ul. Morskiej doszło do rozboju na nieletnim.

Na miejsce niezwłocznie udali się darłowscy funkcjonariusze. Podczas rozmowy z policjantami 14 - latek oświadczył, że gdy siedział na trawniku z kolegami podjechał do nich na rowerze nieznany mężczyzna, który podszedł do zgłaszającego i zażądał wydania pieniędzy, po czym uderzył go dwukrotnie w twarz.

W wyniku krótkiej szarpaniny mężczyzna zabrał nieletniemu torbę z zawartością telefonu komórkowego, po chwili jeszcze czapkę ponownie uderzając go w twarz i odjechał w stronę ogródków działkowych.

W tej sprawie istotne znaczenie dla ustalenia i zatrzymania mężczyzny miało dobre rozpoznanie pod względem osobowym dzielnicowego i policjanta Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego darłowskiego komisariatu, którzy po opisie wyglądu wytypowali sprawcę. Kilka minut po dokonaniu rozboju 28-latek był już w rękach policjantów. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony telefon komórkowy oraz torbę należąca do zgłaszającego.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu rozboju, za który kodeks karny przewiduje do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Sławnie i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego mężczyzny na okres 3 miesięcy.