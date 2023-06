Policjant planuje pokonać triathlon, aby zebrać fundusze na leczenie Ani Data publikacji 16.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Plan jest „prosty” (o ile pokonanie trasy 226 kilometrów, można tak określić) - sulęciński policjant, podkomisarz Przemysław Stankiewicz, za dowolną kwotę wpłaconą na rzecz leczenia Anny Kuzajewskiej – zmagającej się z ciężką chorobą nowotworową, na stroju sportowym lub rowerze zamieści Twoją reklamę. Każdy kilometr to również symboliczna złotówka, którą możesz przekazać na konto zbiórki. 3 września funkcjonariusz startuje w pełnym dystansie Castle Malbork Triathlon. To jego kolejny udział w triathlonie, jednak pierwszy na pełnym dystansie. Godne podziwu sportowe zacięcie i jeszcze piękniejsza inicjatywa pomocy drugiemu człowiekowi!

Podkomisarz Przemysław Stankiewicz jest policjantem od 20 lat. Od początku swojej zawodowej drogi związany był pionem kryminalnym. To dochodzeniowiec z krwi i kości. Od 2009 roku pracował nad sprawami związanymi z przestępczością gospodarczą. Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi i doświadczeniu, w lutym 2023 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Służba w formacji jest niezwykle ciekawa, ale i wymagająca. Dlatego tak ważnym jest, aby potrafić odnaleźć pasję, która pozwoli „przewietrzyć głowę”. 4 lata temu, Przemek za namową kolegi zaczął biegać. Początkowo były to krótkie dystanse, jednak chęć na więcej, a z czasem na znacznie więcej pojawiła się dość naturalnie. Do tego doszła jazda rowerem i pływanie. Takie połączenie mogło skutkować tylko jednym – udziałem w triathlonie. Pierwszy był Enea Bydgoszcz Triathlon. Odbył się on w 2021 roku. Policjant pokonał 1/4 pełnego dystansu. W 2022 roku, również w Bydgoszczy, postanowił zmierzyć się z 1/2 tego katorżniczego wysiłku.

Co dalej? 3 września 2023 roku, Przemek weźmie udział w pełnym dystansie Castle Malbork Triathlon. Przed nim do pokonania jest 226 kilometrów, w tym: 3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem oraz ponad 42 km biegu. Pokonanie wyznaczonej trasy jest obecnie jego marzeniem, do którego skrupulatnie przygotowuje się prawie każdego dnia. Tym razem jednak, główny cel udziału w triathlonie jest zupełnie innego kalibru. Funkcjonraiusz wpadł na pomysł, aby swoją sportową pasję przekuć w coś pożytecznego dla innych. Postanowił wesprzeć zbiórkę charytatywną na rzecz leczenia swojej koleżanki Anny Kuzajewskiej, która zmaga się z ciężkim nowotworem. Plan jest bardzo prosty. Przekaż dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno dopisując w tytule przelewu „Ania”, w zamian na stroju sportowym lub rowerze Przemka, może pojawić się Twoja reklama, która będzie widoczna podczas jego zmagań na malowniczych terenach województwa pomorskiego. Ponadto, jeden kilometr to symboliczna złotówka, którą możesz przekazać na rzecz Ani. Jak podkreśla policjant: „Mam cel, aby zrealizować swoje marzenia. Anka też ma cel, aby wygrać z chorobą i cieszyć się każdą chwilą spędzoną w gronie swoich bliskich i znajomych.”

Jesteśmy niezwykle dumni z Przemka za jego sportowe zacięcie, ale przede wszystkim dobro, które ma w sobie i którym chce się dzielić. Za Panią Anię trzymamy bardzo mocno kciuki. Państwa, z całego serca zachęcamy do wsparcia pięknej inicjatywy naszego kolegi!

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

