Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który spowodował dwie kolizje drogowe Data publikacji 16.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się w każdej chwili, nie tylko będąc na służbie. Dowiódł tego funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego wadowickiej komendy, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę.

Służba w Policji nieodłącznie związana jest z dbaniem o bezpieczeństwo obywateli. Rotę ślubowania wypełniamy nie tylko podczas zaplanowanej służby, ale także poza nią.

W środę, 15 czerwca 2023 r. udowodnił to wadowicki policjant ruchu drogowego, który w dniu wolnym od pracy, jadąc swoim samochodem, zatrzymał pijanego kierowcę. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na sposób, w jaki poruszał się citroen, który jechał od strony Suchej Beskidzkiej w kierunku Wadowic. Styl jazdy kierującego tym pojazdem wskazywał, że może on być pod działaniem alkoholu. Kierowca citroena, w trakcie wyprzedzania samochodu marki Kia na linii podwójnej ciągłej, uderzył w jego bok, po czym kontynuował jazdę. Wówczas jadący za nim funkcjonariusz powiadomił o zdarzeniu dyżurnego wadowickiej komendy. Następnie kierujący citroenem, w miejscowości Świnna Poręba, najechał na tył opla, którego kierowca zatrzymał się w związku z nadawanym sygnałem czerwonym. Wtedy policjant zatrzymał swoje auto, podbiegł do citroena, otworzył drzwi i uniemożliwił kierowcy, kontynuowanie jazdy zabierając mu kluczyki. Od kierowcy była wyczuwalna silna woń alkoholu. Policjanci ruchu drogowego, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili trzeźwość kierowcy – urządzenie wskazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Okazało się, że 34-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego nie posiadał uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu zatrzymane. Mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat. Nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji i pozostałe wykroczenia drogowe, których się dopuścił.

Policjanci apelują, by każdy reagował na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi.