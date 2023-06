Zatrzymania kolejnych członków mefedronowej grupy przestępczej Data publikacji 16.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową wspólnie z brzeskimi kryminalnymi, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zatrzymali kolejnych 5 mężczyzn w śledztwie dotyczącym wprowadzenia do obrotu i rozprowadzenia na czarnym rynku hurtowych ilości narkotyków, w szczególności mefedronu. Wszyscy odpowiedzą za dilerkę. Wobec dwóch podejrzanych sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za handel znaczną ilością środków odurzających grozi do 12 lat więzienia. Zatrzymanych zostało już 25 osób, w tym szef narkotykowego gangu.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie przeprowadzili kolejną realizację wymierzoną w narkotykowe podziemie, działające w ostatnich latach na terenie południowej Polski. O poprzedniej realizacji w tej sprawie pisaliśmy tutaj: Mefedronowa szajka w areszcie. Aktualne zatrzymania kolejnych członków grupy były efektem wytężonej, prowadzonej przez wiele miesięcy pracy operacyjnej.

We wtorek, 13 czerwca 2023 roku wczesnym rankiem kryminalni wraz z policyjnymi kontrterrorystami weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie Krakowa, powiatu brzeskiego oraz dębickiego, zatrzymując 5 mężczyzn w wieku od 24 do 36 lat, zaangażowanych w biznes narkotykowy. Wśród osób typowanych do zatrzymania znalazł się m.in. weteran „walk w klatce” - stąd wykorzystanie policyjnych specjalsów w tych działaniach.

Wszyscy zatrzymani są powiązani z siatką przestępczą, handlującą środkami odurzającymi (w szczególności mefedronem) i mieli bezpośredni kontakt z zatrzymanym w styczniu 2023 roku 26-letnim szefem gangu. Według ustaleń śledczych 5 dilerów zaopatrywało się w nielegalny towar od swojego bossa. Kolejno rozprowadzali go dalej na czarnym rynku. Finalnie, zabronione substancje trafiały do detalicznych klientów. Podejrzani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, to 30-letni mieszkaniec powiatu dębickiego, który odpowie za posiadanie i wprowadzenie do obrotu 8 kg mefedron oraz jego 31-letni kompan z Krakowa, który odpowie za handel 10 kg mefedronu. Dwaj inni zatrzymani podejrzani są o handel 2 kilogramami narkotyków, a jeden usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu ok. 600 g marihuany. Za sprzedaż hurtowych ilości narkotyków grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od września 2022 r. W sumie w sprawie, zatrzymanych zostało już 25 osób, w tym szef narkotykowego gangu Na podstawie materiału dowodowego ustalono, że podejrzani w ciągu dwóch lat przestępczej działalności, wprowadzili do obrotu nie mniej niż 350 kilogramów mefedronu. Decyzją sądu 14 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze. Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Krakowie / sc)

