Policjanci zbudowali sojusz w słusznej sprawie. Tak powstał film o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej Data publikacji 17.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie wspólnie z Komendą Główną Policji i Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie połączyli swoje siły w słusznej sprawie. Z idei docierania do jak największej liczby osób i edukowania ich w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej powstał profilaktyczny film. Kreatywne podejście policjantów, którzy przekonali do tej inicjatywy entuzjastycznych młodych ludzi sprawiło, że dzisiaj swoją premierę ma spot, który będzie wykorzystywany podczas spotkań i zajęć profilaktycznych z młodzieżą szkolną.

Doniesienia medialne na temat brutalności i bezwzględności w postępowaniu młodych ludzi, głównie wobec rówieśników, wymuszają potrzebę zintensyfikowania wszelkich działań, zarówno edukacyjnych jak i profilaktycznych. Zwiększenie świadomości młodzieży na temat zachowań, które są przemocą, zwrócenie uwagi na problem przemocy w klasie, szkole, na boisku, w domu czy w sieci to jeden z głównych celów policyjnej profilaktyki. Nie lada wyzwaniem jest jednak dotarcie z tym przekazem do młodych ludzi. W ten sposób w Zespole Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zrodził się pomysł na stworzenie filmu profilaktycznego, podejmującego kwestię przemocy rówieśniczej.

Wybór tematyki filmu nie był przypadkowy. Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie od dawna inicjuje i realizuje działania, których celem jest skuteczne zapobieganie przemocy. Jej priorytetem jest dotarcie do jak największej liczby osób z przesłaniem piętnującym przemoc rówieśniczą.

Odkąd policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z Garwolina sierż. szt. Karolina Lipiec i st. sierż. Anna Uniwersał zaczęły wprowadzać swoje plany w czyn, okazało się, że na swojej drodze mają bardzo wielu sojuszników, którzy doskonale rozumieją jak ważne jest zapobieganie zachowaniom agresywnym i krzywdzącym wśród dzieci i młodzieży. W projekt włączył się Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Całą ideę wsparli dyrekcja, pedagodzy i przede wszystkim uczniowie klas mundurowych z LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie. Nagrania realizowane były pod czujnym okiem psychologa, a swojego wsparcia udzielił także Zespół Medyczny z Oddziałów Prewencji Policji w Płocku.

Niezwykły zapał uczniów klas mundurowych, ich kunszt aktorski, ale też dojrzałość i zrozumienie powagi problemu docenili funkcjonariusze Wydziału Promocji Policji BKS Komendy Głównej Policji, którzy dodatkowo zaangażowali młodzież w promocję zawodu policjanta. Efektem tego są specjalne produkcje z ich udziałem, udostępnione na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych polskiej Policji. To duże wyróżnienie dla samych uczniów, które stanowi wartość dodaną całego przedsięwzięcia.

Właśnie ta silna drużyna wspólnie doprowadziła do finalizacji projektu, którego efektem końcowym jest krótkometrażowy film profilaktyczny. Od dzisiaj będzie on wykorzystywany podczas spotkań i zajęć z młodzieżą szkolną. W zamyśle kilkuminutowy przekaz ma wzbudzić emocje w odbiorcy i zmusić do refleksji. Współtwórcy filmu są przekonani, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz wpłynie na ograniczenie podejmowania przez młode osoby zachowań przemocowych.

Przemoc rówieśnicza – gdzie szukać pomocy?

112 – Numer alarmowy

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

800 119 119 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci

800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 080 222 – Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Tekst: podkom. Małgorzata Pychner – Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie

Zdjęcia i montaż Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji w składzie: