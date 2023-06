Policjant z garnizonu zachodniopomorskiego wyróżniony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu” Powrót Generuj PDF Drukuj Nadkom. Dariusz Boruczyński funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, krwiodawca Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie w dniu 17 czerwca 2023 r. otrzymał z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Pani Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Ewy Kłosińskiej - odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznakę nadaje Minister Zdrowia krwiodawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

W minioną sobotę (17.06.2023 r.) w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się gala wręczenia wyjątkowych wyróżnień dla krwiodawców. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawane jest krwiodawcy, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Organizatorem uroczystości było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Szczeciński policjant na co dzień pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Od kilku lat jest zrzeszony w Klubie HDK PCK przy OPP w Szczecinie. Nadkomisarz Dariusz Boruczyński dołączył do zaszczytnego grona innych wyróżnionych mundurowych. Również na koncie posiada odznaki honorowe I, II, III stopnia - "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". W swoim życiu oddał ponad 22 litry krwi. Funkcjonariusz swoim bezinteresownym zaangażowaniem w ideę krwiodawstwa przyczynia się do promowania honorowego dawstwa krwi.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!