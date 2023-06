Profesjonalna w służbie, utalentowana na ringu – sportowe sukcesu młodej policjantki Data publikacji 19.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Posterunkowa Dominika Chabiniak to policjantka z Żar, której pasją od 14 lat są sporty walki. Jej zaangażowanie i poświęcenie na treningach przyniosło efekty w postaci wielu sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Swój profesjonalizm Dominika od niedawna wykorzystuje także w służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żarskiego.

Posterunkowa Dominika Chabiniak od niedawna pełni służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Jej największą pasją są sporty walki, które uprawia od 14 lat. W tym czasie trenowała style takie jak Oyama Karate, Kick-boxing, MMA oraz Muay Thai.

Dominika ma na swoim koncie wiele sportowych sukcesów. W ostatnim czasie były to srebrny i brązowy medal w Pucharze Polski, a także dwa srebrne medale w Mistrzostwach Polski. Brała ona także udział w Mistrzostwach Świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie niewiele zabrakło by awansowała do strefy medalowej. Sukces na arenie międzynarodowej był jednak kwestią czasu i już kilka miesięcy później Dominika zdobyła brązowy medal na zawodach International Antalya Muaythai Open Cup 2022 w Turcji.

Tych sukcesów nie było by jednak gdyby nie wiele godzin spędzonych na treningach. W tygodniu Dominika średnio poświęca pięć dni na sport – trzy razy są to sparingi stójkowe, gdzie doskonali z trenerem technikę walki, a dwa razy przeznacza swój trening na poprawę siły i wytrzymałości.

Posterunkowy Dominika Chabiniak jest świetnym przykładem na to, że można bez problemu godzić sport ze służbą w mundurze i jak sama podkreśla: „Jeśli się chce – to można”. Jej ogromne doświadczenie w sportach walki z pewnością jest bardzo przydatne w służbie, jednak ma ona nadzieję, że nie będzie musiała wykorzystywać go zbyt często.

