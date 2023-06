Dolnośląscy policjanci zajęli 1. miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Taktyczno - Ratowniczych

3 funkcjonariuszy służących na co dzień we wrocławskim oddziale prewencji policji wraz z policjantem z Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji we Wrocławiu wzięli udział w miniony weekend w VII edycji zawodów ratowniczo-taktycznych MEDCON ONE. Jest to wydarzenie ogólnopolskie dla grup paramilitarnych, a w tym roku to już VII jego edycja. Policjanci z Dolnego Śląska zajęli pierwsze miejsce dystansując inne zespoły. Jakby tego było mało otrzymali również wyróżnienie za najlepsze taktyczne rozwiązania od Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych!