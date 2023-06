Złodzieje paliwa w rękach tarnowskich policjantów Data publikacji 19.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tarnowscy policjanci ustali dane sprawców kradzieży paliwa. Przedstawili im ponad 30 zarzutów kradzieży, do których doszło na terenie 6 województw, a sprawę zakończyli aktem oskarżenia i przesłaniem dochodzenia do tarnowskiej prokuratury.

Pod koniec ubiegłego roku, do tarnowskich policjantów zgłosił się jeden z przedsiębiorców transportowych, który powiadomił o podejrzeniu kradzieży paliwa z ciągników siodłowych stanowiących jego własność. Wskazał prawdopodobne miejsce, w powiecie tarnowskim, gdzie miało dojść do tego przestępstwa. Przyjęte zgłoszenie przekazano policjantom z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, którzy zweryfikowali przekazane informacje.

We wskazanym miejscu wprawdzie nie ujawniono ciężarówek, ale zabezpieczono kanistry z paliwem. Właściciel posesji jednak nie potrafił nic powiedzieć na temat odnalezionych zbiorników z paliwem. Żmudne analizowanie tras przejazdów kierowców i ich porównywanie z zebranym materiałem dowodowym pozwoliło na wytypowanie kilkunastu takich miejsc w Polsce, gdzie dochodziło do spuszczania oleju napędowego ze zbiorników samochodów ciężarowych. Został także wytypowany sprawca tego procederu. Był to mężczyzna zatrudniony w poszkodowanej firmie transportowej. Wykorzystywał on „nadwyżki” paliwa w kierowanym samochodzie ciężarowym i sprzedawał osobom, z którymi współpracował. Został zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy świadczył jednoznacznie o jego przestępczej działalności. Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży paliwa i jego sprzedaży. Policjanci udowodnili mu 31 takich kradzieży w 6 województwach; małopolskim, śląskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim oraz mazowieckim. Zatrzymano także pasera, który usłyszał także zarzut udziału w przestępczym procederze. Obaj mężczyźni będą odpowiadać przed tarnowskim sądem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.