Czterech aresztowanych za rozbój Data publikacji 20.06.2023 Szybka interwencja podjęta przez patrol mieszany w okolicach Dworca Zachodniego zakończyła się zatrzymaniem czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem noża na 39-latku. Policjant stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego wraz ze strażnikiem miejskim niemal natychmiast po zdarzeniu ujęli trzech mężczyzn, czwarty wpadł w ręce patrolu z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Ochota. Podejrzani po usłyszeniu zarzutów decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

W godzinach wieczornych do patrolu mieszanego, który pełnił służbę przy Dworcu Zachodnim podbiegł przestraszony mężczyzna, który jak się okazało, chwilę wcześniej został napadnięty przez czterech mężczyzn. Napastnicy zagrozili 39-latkowi nożem, a następnie zabrali mu dużą torbę podróżną i dwie podręczne z dokumentami i rzeczami osobistymi.

Policjant Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji wraz ze strażnikiem miejskim natychmiast udali się na miejsce przestępstwa, w międzyczasie powiadamiając o zdarzeniu dyżurnego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. W pobliżu miejsca, gdzie doszło do zdarzenia zauważyli trzech podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Okazało się, że to oni napadli na pokrzywdzonego. W związku z tym policjant i strażnik zatrzymali całą trójkę. Czwarty napastnik, który ze skradzionymi torbami oddalił się z miejsca, w którym doszło do rozboju, wpadł w ręce patrolu z Komendy Rejonowej Warszawa III.

Pokrzywdzony 39-latek rozpoznał wszystkich zatrzymanych. Podczas przeszukania policjanci przy jednym z nich znaleźli nóż, który najprawdopodobniej posłużył napastnikom podczas rozboju. Odzyskali też wszystkie torby należące do poszkodowanego.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 22 do 46 lat trafili do komendy. Jak się okazało, wszyscy byli nietrzeźwi. Mieli od 1,2 do 2,5 promila alkoholu.

Po wytrzeźwieniu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował całą czwórkę na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota.