Policjanci reanimowali kobietę, która straciła przytomność Data publikacji 20.06.2023 Policjanci z piekarskiej drogówki prowadzili reanimację kobiety, która straciła przytomność i przestała oddychać. Stróże prawa rozpoczęli czynności ratunkowe i do przyjazdu karetki pogotowia, nieprzerwanie walczyli o życie kobiety. 63-latce przywrócono funkcje życiowe i kobieta trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy.

Wczoraj rano na ulicy Sadowskiego do policjantów prowadzących kontrolę prędkości podbiegł mężczyzna, prosząc o pomoc przy reanimacji. Sierżant Kamil Wolak i posterunkowy Radosław Antczak natychmiast ruszyli do wskazanego przez mężczyznę domu. Na podłodze leżała nieprzytomna, nieoddychająca kobieta, mundurowi rozpoczęli reanimację. Po kilku chwilach na miejscu zjawili się wezwani na miejsce ratownicy, którzy przejęli czynności od mundurowych. Szybka reakcja świadków, którzy powiadomili policjantów oraz zdecydowane działanie mundurowych, pozwoliły uratować życie 63-latce. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.