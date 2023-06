Uratowany w ostatniej chwili Data publikacji 20.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Osłabiony i odwodniony pies, który nie był w stanie samodzielnie ustać na łapach został odnaleziony w ostatniej chwili. Goleniowscy policjanci udzielili mu pomocy i przewieźli w miejsce, gdzie zostanie objęty prawidłową opieką.

W dniu 18 czerwca 2023 roku, funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pełnili służbę na terenie powiatu goleniowskiego. Około godziny 11:30 na stanowisko dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wpłynęło zawiadomienie, iż w okolicach drogi technicznej biegnącej pomiędzy miejscowością Kliniska Wielkie a drogą wojewódzką nr 142 miał znajdować się porzucony i osłabiony pies.

Po przybyciu na wskazane miejsce patrol zastał osobę zgłaszającą, która nie była obojętna na cierpienie zwierzęcia i zaprowadziła funkcjonariuszy do porzuconego pieska. Funkcjonariusze szczęśliwie dotarli do psa, który okazał się bardzo osłabiony i odwodniony. Czworonożny maluch nie był w stanie o własnych siłach ustać na łapach, a jego skórę pokrywało dużo kleszczy.

Funkcjonariusze natychmiast wzięli pod swoją opiekę psa, podali mu wodę, a następnie przetransportowali do Przytuliska Dla Psów w miejscowości Budno. Wstępna diagnoza psa pozwoliła stwierdzić, że musiał on przebywać w lesie bardzo długi okres nie mając przy tym dostępu do wody i pożywienia.

Teraz czworonożny maluch zostanie objęty odpowiednią opieką weterynaryjną, a następnie będzie czekał na wspaniałych ludzi, którzy otoczą go miłością i ciepłem.

Nie bądź obojętny na cierpienie zwierząt ! Pamiętaj, że byt zwierząt domowych jest całkowicie uzależniony od woli człowieka.

Policja przypomina!

utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa;

porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela lub inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;