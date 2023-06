Ponad 3 kg narkotyków oraz broń palną zabezpieczyli siedleccy kryminalni Data publikacji 20.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Siedleccy kryminalni ustalili i zatrzymali 29-letniego mieszkańca Siedlec, który w swoim miejscu zamieszkania oraz w jednej z piwnic ukrywał ponad 3 kg marihuany oraz nielegalną broń palną. Wobec mężczyzny sąd zastosował 2-miesięczny areszt. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w trakcie swoich działań wymierzonych w przestępczość narkotykową namierzyli 29-latka, który w miejscu zamieszkania posiadał znaczne ilości narkotyków. Zatrzymany pochodził ze znanego policjantom półświatka. W środę funkcjonariusze weszli do jego mieszkania, gdzie ujawnili ponad 3 kilogramy środków odurzających w postaci marihuany oraz około 200 gramów mefedronu. Ponadto zabezpieczyli rewolwer, który zatrzymany posiadał bez wymaganego zezwolenia i blisko 14000 zł w gotówce, pochodzących najprawdopodobniej z działalności przestępczej. Policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, gdzie na podstawie zebranego przez nich materiału dowodowego, prokurator przedstawił 29-latkowi zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających i broni palnej. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na okres 2 miesięcy.

Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jak wynika z ustaleń, czarno-rynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to około 175 tysięcy złotych. Nie jest to ostatnie „słowo” wymierzone w przestępczość narkotykową na terenie powiatu siedleckiego. Sprawa ma charakter rozwojowy.