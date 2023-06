Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał włamywaczy Data publikacji 20.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa podkom. Pawła Heca, funkcjonariusza Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Policjant po służbie zauważył dwóch mężczyzn, którzy wyważają jedno z okien w budynku mieszkalnym i wchodzą do środka. Od razu poinformował dyżurnego Komisariatu Policji w Ustce, który na miejsce skierował policyjny patrol. Szybka i skuteczna reakcja policjanta po służbie oraz jego kolegów, będących tego dnia w służbie doprowadziła do zatrzymania dwóch włamywaczy i odzyskania skradzionych przedmiotów.

W piątek (16.06.2023) późnym wieczorem, na jednej z ulic w Ustce, funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie podkomisarz Paweł Hec, będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na podejrzanie zachowujące się osoby. Policjant zauważył jak dwóch mężczyzn próbuje wejść do jednego z budynków mieszkalnych. Mężczyźni wyważyli okno znajdujące się na parterze i skutecznie dostali się do wnętrza budynku. Funkcjonariusz od razu powiadomił dyżurnego usteckiego komisariatu Policji. Po chwili na miejsce przyjechali policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Ustce, którzy weszli do środka i na jednym z pięter zobaczyli dwóch mężczyzn. W wyniku ich przeszukania policjanci znaleźli drobne przedmioty pochodzące z kradzieży, które 41-latek i 27-latek ukryli w swoich kieszeniach. Na miejscu czynności prowadzili także policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny i sporządzili dokumentację fotograficzną.