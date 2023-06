V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

21 czerwca 2023 r. obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), we współpracy z Europolem i Komisją Europejską, w 23 krajach już po raz piąty rusza kampania „Stop włamaniom do domów”, której celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczenia dobytku, mieszkania czy domu.