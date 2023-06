Dyżurny w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 20.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa oficera dyżurnego z brzeskiej komendy, który poza służbą zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Badanie alkomatem wykazało, że 65-letni kierowca miał ponad 1,4 promila alkoholu.

W piątkowe popołudnie (16 czerwca br.), będący w czasie wolnym od służby oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku kom. Bartłomiej Dudek zauważył jadącego przez miejscowość Jurków volkswagena, którego kierujący nagle zatrzymał się i w pobliskie zarośla wyrzucił śmieci, po czym odjechał. Policjant ruszył za kierującym i po przejechaniu kilkuset metrów zmusił mężczyznę do zatrzymania się. Podczas rozmowy wyczuł od kierowcy woń alkoholu. Policjant o zaistniałej sytuacji natychmiast powiadomił oficera dyżurnego, który na miejsce skierował patrol z Komisariatu Policji w Czchowie. Policjanci 65-latka poddali badaniu na stan trzeźwości.

Okazało się, że mężczyzna ma ponad 1,4 promila alkoholu. Podczas sprawdzania kierującego w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. Warto zaznaczyć, że to już nie pierwszy przypadek interwencji poza służbą tego policjanta. Ponad tydzień temu, 5 czerwca br. również w czasie wolnym od służby komisarz Bartłomiej Dudek wspólnie z policjantem Komisariatu Policji w Czchowie zatrzymał innego nietrzeźwego kierującego. Kierowca dostawczego volkswagena mając ponad 1 promil alkoholu w organizmie poruszał się ulicą Sądecką w Czchowie.

44-letni mieszkaniec powiatu wielickiego odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Przypominamy, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.