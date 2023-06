65-latka dała oszustom dostęp do konta i straciła prawie 200 tysięcy złotych Data publikacji 20.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem ofiarą oszustów padła 65-letnia mieszkanka Łomży. Kobieta namówiona przez fałszywego pracownika banku, zainstalowała na telefonie aplikację do zdalnej obsługi urządzenia. W ten sposób dała przestępcom dostęp do swojego konta i straciła blisko 200 tysięcy złotych.

Na początku czerwca oszukali 65-letnią mieszkankę Łomży. Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Fałszywy konsultant zaoferował założenie nowego konta w innym banku i przelanie tam wszystkich oszczędności. Zaoferował swoją pomoc, aby zabezpieczyć zgromadzone pieniądze. 65-latka poinformowała mężczyznę, że posiada konta w dwóch bankach. Za namową mężczyzny zainstalowała na swoim komputerze aplikację do zdalnej obsługi urządzenia. Następnie uruchomiła aplikację bankową na swoim telefonie. Zalogowała się do bankowości elektronicznej i wykonywała wszystkie polecenia oszusta. Widziała również operacje wykonywane przez rzekomego pracownika banku. Kiedy jej konta były blokowane przez bank, za namową oszusta dzwoniła na infolinię. Tam prosiła o odblokowanie kont, twierdząc, że wszystkie operacje wykonuje samodzielnie i świadomie. Po kilku godzinach otrzymała wiadomość z jednego z banków w którym posiadała oszczędności, że stan jej konta wynosi zero, a dodatkowo posiada debet na 7300 złotych. Kobieta sprawdziła drugie konto, gdzie również zauważyła wypłatę środków. Przez niemal dwa tygodnie, oszust kontaktował się z kobietą codziennie. Informował, że środki wpłyną na jej konto, gdy zostaną odblokowane. Rzekomy pracownik banku przestał dzwonić, a pieniędzy nadal nie było na koncie. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. W ten sposób 65-latka straciła ponad 188 tysięcy w różnej walucie. Wczoraj sprawę oszustwa zgłosiła policjantom.

Co robić, by nie paść ofiarą oszustów?

Kieruj się rozsądkiem przy dokonywaniu wszelkich transakcji finansowych;

Zachowaj szczególną ostrożność przy atrakcyjnych inwestycjach, bo tą metodą najczęściej działają oszuści;

Jeśli „konsultant” proponuje Ci zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia możesz być pewien, że to oszustwo. Pracownik banku nigdy nie prosi o zainstalowanie tego typu oprogramowania;

Pamiętaj, tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. Nigdy nie udostępniaj innym osobom danych do swojego konta bankowego, danych logowania oraz kodów jednorazowych;

Jeśli osobą podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania danych Twoich lub Twojego konta bądź zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta Twojego banku.