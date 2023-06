Oszustwa metodą na BLIK – policjanci ponownie ostrzegają Data publikacji 20.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponieważ przyjmując zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa funkcjonariusze niejednokrotnie dochodzą do wniosku, że sytuacji tej można byłoby uniknąć, ponownie przygotowali kilka prostych porad pozwalających uniknąć tego typu sytuacji. Pierwszą i najważniejszą z nich, jest konieczność weryfikacji osoby, której zamierzamy przekazać kod BLIK. Drugą natomiast upewnienie się, że nie mamy do czynienia z oszustem, bo ich pomysły są naprawdę przeróżne. Od braku pieniędzy na powrót do domu, potrzebę opłacenia wizyty u lekarza lub niezbędnej naprawy auta itp. Przestępcy, próbując wyciągnąć od nas pieniądze przeważnie tłumaczą się tym, że teraz im brakuje środków, ale oddadzą je w najbliższym czasie. Żeby nie stać się ich ofiarą, zawsze warto osobiście spotkać się ze znajomym lub zadzwonić i porozmawiać o tym, czy naprawdę potrzebne mu są pieniądze…

Policjanci z różnych jednostek na terenie naszego województwa, niemal w każdym tygodniu otrzymują kolejne zgłoszenia o dokonaniu oszustw metodą "na BLIK". Mieszkańcy przeważnie informują o tym, że nieznany sprawca włamał się do konta na portalu społecznościowym, a następnie skontaktował się ze znajomym lub znajomymi poprzez komunikator i poprosił o szybką pożyczkę pieniędzy. Pożyczka ta została przekazana za pomocą kodu BLIK i w ten sposób oszust doprowadził do utraty pieniędzy przez zgłaszających.

Otóż oszustwo metodą „na BLIK”, polega głównie na włamaniu się i przejęciu konta na jednym z portali społecznościowych, a następnie wysłaniu prośby o przekazanie pieniędzy za pomocą komunikatora znajomych właściciela konta. Taka pożyczka środków odbywa się po udostępnieniu kodu BLIK.

Logując się do swojego banku, użytkownik konta musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”, który tak naprawdę – nie jest znajomym. Niestety w przeciwieństwie do płatności tradycyjnym przelewem, transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć.

Oszust wpisuje bowiem niezwłocznie podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Właściciel konta wprawdzie musi potwierdzić każdą transakcję, ale robi to z automatu wierząc, że pomaga swojemu znajomemu, który znalazł się w pilnej potrzebie.

Co zrobić, aby nie paść ofiarą oszusta:

stosować dwuskładnikowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych, bo wtedy o wiele trudniej je przejąć i zalogowanie się, wymaga potwierdzenia poprzez SMS,

bezwzględnie potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez komunikatory internetowe — najlepiej dzwoniąc bezpośrednio do takiej osoby. Wykonanie połączenia zajmie zaledwie kilka chwil, ale zyskamy potwierdzenie, że to nasz znajomy rzeczywiście potrzebuje pomocy i jemu przekazujemy pieniądze,

sprawdź dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, ponieważ oszust nie wypłaci pieniędzy wykorzystując kod, dopóki nie potwierdzimy transakcji w naszym telefonie,

zawsze chroń swój telefon, a szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.