Złodziej został zatrzymany przez bocheńskiego policjanta będącego po służbie

Od połowy maja do początku czerwca br. w Gorzkowie, w powiecie bocheńskim, doszło do kilku kradzieży części z samochodów marki Fiat 125p. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni wytypowali podejrzewanego o ten czyn. Jeden z policjantów , będąc po służbie, w centrum Bochni rozpoznał zaparkowany pojazd mężczyzny jak i jego samego. Policjant zatrzymał 22-latka, a następnie przekazał go kryminalnym. Podczas dalszych czynności mieszkaniec gminy Bochnia przyznał się do dokonania kradzieży części samochodowych.