Policjanci z Małopolski pełnili służby w Królestwie Niderlandów

Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy bilateralnej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona oraz Komendanta Policji Regionu Haga Paula van Musschera, umożliwiło kontynuację trwającej już od 25 lat współpracy i delegowanie małopolskich policjantów do Królestwa Niderlandów. Jednym z aspektów tej współpracy jest wspieranie naszych niderlandzkich kolegów w codziennych działaniach poprzez wspólne służby patrolowe. 19 czerwca br. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion spotkał się z naszymi policjantami po ich powrocie z delegacji.

W dniach 4 – 16 czerwca br., funkcjonariusze z Małopolski pełnili służbę z funkcjonariuszami Politie regionu Den Haag w prowincji Holandia Południowa. Obecność naszych policjantów sprzyjała bliższemu kontaktowi ze społeczeństwem, którą bardzo dużą częścią jest lokalna Polonia. Nasi stróże prawa pełnili służby wspólnie z kolegami z Komisariatów Gouda, Naaldwijk, Rijswijk, Waddinxveen i Wassenaar. Wizyta polskich policjantów nie umknęła uwadze lokalnych mediów, co niewątpliwie przyczyniło się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Małopolskiej Policji.



Udzielone wsparcie językowe wpłynęło korzystnie na kontakt Polaków z holenderskimi dzielnicowymi, którzy mimo bariery językowej odczuwają potrzebę kontaktu z naszymi rodakami. Dzięki temu także Polacy mogli lepiej zrozumieć podejście niderlandzkiej policji do wielokulturowego społeczeństwa.



Pobyt w Hadze był także okazją do zapoznania się z infrastrukturą, wyposażeniem komisariatów, systemami komputerowymi i procedurami. Nasi policjanci odwiedzili Jednostkę Wydziału Ruchu Drogowego Policji, Wydział Współpracy Międzynarodowej, Akademię Policyjną w Hadze, a także Centrum Operacyjne gdzie mieli okazję zobaczyć na żywo proces kierowania i dowodzenia siłami policyjnymi na terenie miasta Haga. Nasi policjanci mieli również możliwość spotkania się z Panią Katarzyną Smoter pełniącą funkcję Konsula Generalnego Ambasady RP w Hadze.



Po powrocie nasi policjanci zreferowali Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie swe wrażenia. Nadinspektor Michał Ledzion podziękował im za ich dwutygodniową służbę, nieocenioną pomoc naszym rodakom oraz pracę na rzecz kontynuowania współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Komendą Policji Regionu Haga w Królestwie Niderlandów.



