Ukrywał się, aby uniknąć więzienia. Zatrzymali go gorzowscy „Łowcy Głów” Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ustalili miejsce przebywania i ostatecznie zatrzymali 41-letniego gorzowianina. Ten ukrywał się z uwagi na fakt, że miał do odsiadki ponad trzy lata więzienia. Wszystko to jest pokłosiem ostatnich wyroków sądowych za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna musi odsiedzieć wyrok za paserstwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Są osoby, które mimo licznych wyroków nadal pozostają na wolności robiąc wszystko, aby ich metody kamuflażu były jak najbardziej skuteczne i tym samym, aby jak najdłużej pozostawały na wolności, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. Zadaniem Policji z kolei jest skutecznie ustalać miejsca przebywania tych osób i realizować postanowienia i wyroki Sądu. Jedną z nich w ostatnim czasie był 41-letni gorzowian, na którego od marca tego roku zaczęły spływać prawomocne wyroki za wcześniejsze przestępstwa. To między innymi paserstwa ale przede wszystkim kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Z kilku wyroków wynikało jedno- że mężczyzna trzy lata i trzy miesiące ma spędzić w zakładzie karnym. Zdając sobie z tego doskonale sprawę, 41-latek ukrywał się chcąc jak najdłużej pozostać nieuchwytnym i cieszyć się wolnością. Wystawiono za nim list gończy. Sprawę początkowo prowadzili policjanci z Komisariatu Policji I w Gorzowie Wielkopolskim ale z uwagi na skomplikowany jej charakter włączyli się do niej Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzowscy „Łowców Głów” musieli zatem wykorzystać najbardziej zaawansowane metody pracy operacyjnej, aby ustalić miejsce przebywania 41-latka. Ten bardzo często je zmieniał podobnie jak i pojazdy, którymi się poruszał. Był bardzo hermetyczny i ograniczał kontakty, które mogłyby go narazić na ryzyko związane z nieoczekiwaną wizytą policjantów kryminalnych. Ale ci równolegle działali, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Krok po kroku zbierali kolejne informacje o 41-latku. Efektem tej zaawansowanej pracy było ustalenie, że mężczyzna przebywa na terenie województwa zachodniopomorskiego. 10 czerwca po wcześniejszych, dokładnych przygotowaniach zameldowali się w Świnoujściu, aby założyć kajdanki na ręce poszukiwanego mężczyzny. Ten wizytą policjantów był całkowicie zaskoczony. Zupełnie nie spodziewał się ich w nadmorskim kurorcie. Mężczyzna został przekonwojowany do Zakładu Karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz funkcjonariuszy kryminalnych z innych komórek organizacyjnych.

