Policyjny duet – ojciec i syn po służbie zatrzymali złodzieja Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nie tylko w chwili trwającej służby. Udowodnił to policjant kryminalny z koluszkowskiej komendy wraz ze swoim emerytowanym ojcem. Policjant, mając doskonałe rozeznanie w środowisku przestępczym zauważył mężczyznę, który na terenie Andrespola dokonywał kradzieży. Dodatkowo był on poszukiwany 6 podstawami prawnymi w całym kraju. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Służba w Policji nieodłącznie związana jest z dbaniem o bezpieczeństwo obywateli. Rotę ślubowania wypełniamy nie tylko podczas zaplanowanej służby, ale także poza nią, a nawet kiedy na zawsze zdejmujemy policyjny mundur. Przykładem tego jest policyjny duet – policjant służby kryminalny przebywający na urlopie wraz ze swoim ojcem, emerytowanym policjantem. 17 czerwca 2023 roku mając doskonałą wiedzę operacyjno – rozpoznawczą policjant uzyskał informację, iż w Andrespolu przy galerii handlowej kręci się przy samochodach dziwnie zachowujący się mężczyzna, który był w zainteresowaniu koluszkowskich mundurowych. Przebywający na urlopie policjant, będąc w pobliżu centrum natychmiast pobiegł we wskazane miejsce informując o tym swojego ojca, z którym razem przebywał. Kiedy był już na miejscu zauważył renault, w którym siedział mężczyzna. Jego wizerunek był doskonale znany policjantowi, ponieważ był on już notowany za wcześniejsze kradzieże na terenie Andrespola. Kiedy policjant podbiegł do samochodu mężczyzna próbował odjechać. Mundurowy uniemożliwił mu dalszą jazdę. Na miejsce przybiegł również jego ojciec, który pomógł synowi uniemożliwić ucieczkę sprawcy do czasu przyjazdu policyjnego patrolu.



Jak się okazało czujność kryminalnego nie zawiodła. Typowany mężczyzna to 60-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który w maju 2023 roku w Andrespolu dokonał kradzieży z niezamkniętego forda saszetki z pieniędzmi w kwocie 4 000 złotych. Kilka dni później z niezamkniętego fiata ukradł laptopa o wartości 3 000 złotych. Był również poszukiwany 6 podstawami prawnymi przez jednostki w całym kraju. Usłyszał już zarzuty. Grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W przeszłości miał już konflikty z prawem. Postępowanie w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury.