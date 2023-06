Policjanci zorganizowali zbiórkę prezentów dla dzieci zmagających się z chorobą nowotworową Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy mundurowi nie przestają pomagać. Każdego dnia gotowi są nieść pomoc i angażują się w różne akcje charytatywne. Policjanci z Nowej Soli kolejny raz zorganizowali zbiórkę zabawek dla dzieci chorych na nowotwory. Akcja przyniosła wymierne efekty, czyli kartony i worki pełne przyborów szkolnych i zabawek. Wszystko to dla najmłodszych pacjentów, aby chociaż przez chwilę zapomnieli o chorobie, a na ich twarzach zagościł uśmiech, bo jak zaznaczyli, nie ma nic piękniejszego niż widok uśmiechniętego dziecka.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli na czele ze swoim szefem - nadkomisarz Izabelą Cul wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca oraz Eweliną Wawrzyńczyk z fundacji „Niezawodni” i Dyrektorem Domu Kultury w Nowym Miasteczku- Grzegorzem Zwaryczem wykazali się wspaniałą inicjatywą organizując zbiórkę materiałów szkolnych i zabawek dla chorych dzieci. W poniedziałek (19 czerwca) mundurowi pojechali do Wrocławia, gdzie wszystkie zabawki przekazali dla Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Policjanci chcą, by chore dzieci choć przez chwilę zapomniały o codziennych zmaganiach z chorobą, a na ich buziach - pojawił się uśmiech. Pobyt na oddziale szpitalnym zawsze połączony jest z ogromnym lękiem i strachem. Dlatego funkcjonariusze chcą pomóc maluchom przetrwać trudne chwile. Niby drobny gest, a na pewno wywoła u dzieci wiele radości i szczęścia. Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy innym to cechy, którymi kolejny raz wykazali się nowosolscy stróże prawa. Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę. Życzymy wszystkim pacjentom wrocławskiego szpitala onkologicznego szybkiego powrotu do zdrowia i samych radosnych chwil.

Zróbmy co w naszej mocy, by dzieci pomimo niesprzyjających okoliczności, miały powód do radości!

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

