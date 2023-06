17-latka potrącona na przejściu dla pieszych – uważajmy na drogach! Powrót Generuj PDF Drukuj 81-letni kierujący daewoo potrącił w Zielonej Górze 17-latkę przechodzącą przez przejście pieszych. Nastolatka została zabrana do szpitala na badania, a okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Mundurowi przypominają kierowcom i pieszym o ostrożności na drodze, co w okresie zbliżających się wakacji jest szczególnie ważne. Natężenie ruchu jest teraz bardzo duże, dlatego należy być wyjątkowo uważnym.

Pamiętajmy, że pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego, nawet wtedy, gdy na drodze panują niesprzyjające warunki atmosferyczne. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy piesi są potrącani w miejscu, w którym powinni czuć się bezpiecznie czyli właśnie na przejściu.

Do licznych apeli o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych nie zastosował się 81-letni kierujący osobowym daewoo. We wtorek (20 czerwca) na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Jędrzychowskiej w Zielonej Górze mężczyzna potrącił 17-latkę. Została ona zabrana do szpitala na badania, natomiast policjanci zajęli się wyjaśnianiem okoliczności tego wypadku.

Przed nami wakacje, dlatego zwłaszcza w tym czasie pamiętajmy aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Pamiętajmy jednak, że nic nie zwalnia pieszych z zachowania ostrożności, dlatego zanim przejdą na drugą stronę jezdni, powinni się upewnić, że mogą to zrobić w sposób bezpieczny!

W czasie wakacji policjanci zaplanowali wiele działań w trosce o bezpieczeństwo pieszych i szczególną uwagę będą zwracać właśnie na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a w zwłaszcza:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych,

- nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej lub osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku.

Policjanci zwrócą także uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych:

- przebieganie przez jezdnię,

- przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym są urządzenia zabezpieczające,

- przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi,

- wchodzenie na jezdnie bezpośrednio pod jadący pojazd,

- niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że poruszą się oni po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku,

- naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku- z pobocza,

- naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji! Przypominamy także o rzeczy najważniejszej: nigdy nie siadajmy za kierownicę po alkoholu!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze