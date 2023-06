Poszukiwany listem gończym do odsiadki za napad na jubilera wpadł podczas kontroli drogowej Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podczas kontroli drogowej 38-latka. Okazało się, że posiadał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów, oraz że jest poszukiwany listem gończym do 4-letniej odsiadki za napad z użyciem noża na jubilera w Niepołomicach.

20 czerwca br., w godzinach porannych, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podczas patrolowania miejscowości Batowice, zauważyli kierującego volkswagenem, który na widok radiowozu gwałtownie skręcił w drogę podporządkowaną. Podejrzane zachowanie kierowcy skłoniło mundurowych do skontrolowania tego kierowcy. Udali się więc za volkswagenem i wydali sygnał do zatrzymania pojazdu. Kierującym okazał się 38-latek z powiatu krakowskiego.



Sprawdzenie w policyjnej bazie danych wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd, celem zatrzymania i osadzenia w zakładzie karnym do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności. Sąd skazał go na taki wyrok za napad na jubilera w Niepołomicach. O tej sprawie informowaliśmy wcześniej w komunikacie: Policjanci zatrzymali sprawców napadu na jubilera w Niepołomicach.



Kontrola wykazała także, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. 38-latek przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi wcześniej zasądzoną karę 4 lat wiezienia za napad z użyciem noża. Wkrótce odpowie także za przestępstwo prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień do kierowania, za co grozi kara 2 lata pozbawienia wolności.



( KWP w Krakowie / kp)